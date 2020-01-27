أمطار متفرقة غدا والثلوج على ارتفاع 1400 متر

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان تسيطر منطقة من الضغط الجوّي المرتفع على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس مستقر حتى بعد ظهر الغد "الثلاثاء" فيتحوّل الى متقلّب حتى يوم الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي بارد يحمل معه أمطار، ثلوج، عواصف، ورياح شديدة..

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم اجمالا بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض في ​درجات الحرارة​ على الجبال و الداخل و دون تعديل يذكر على الساحل. يبدأ الطقس بالتقلّب تدريجيًا بدءًا من الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة مترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد وتشكّل ضباب على المرتفعات، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق خلال الليل وتتدنى مع ساعات الصباح الأولى لتلامس ١٢٠٠ متر وما دون في بعض المناطق الداخلية.

الأربعاء: غائم الى غائم جزئيًا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وضباب على المرتفعات ويبقى احتمال تساقط بعض ​الأمطار​ الخفيفة المتفرقة خلال الفترة الصباحية، كما نحذّر من تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ١١٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى

الخميس: غائم جزئيًا يتحوّل تدريجياً خلال ​النهار​ الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوّي وتصبح الأجواء مهيأة بدءًا من الظهر لتساقط أمطار متفرقة والتي تشتّد غزارتها ليلاً حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مترافقة باشتداد في سرعة الرياح التي تصل لحدود ٧٥ كم/س (٨٥ كم/س شمال البلاد) حيث ترفع معها موج البحر لحدود ٤ أمتار، يبدأ ​الثلج​ بالتساقط على ارتفاع ١٤٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلاً لتلامس ١٠٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.