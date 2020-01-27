أوقفت قوة من المديرية العامة للجمارك - ضابطة طرابلس - مفرزة العبودية الحدودية، شاحنة محملة بكميات مهربة من فلين البندورة السورية المهربة، حجزت مع صاحبها واقتيدت الى المركز لاجراء اللازم القانوني في حقها.
كذلك تمكنت قوة من المديرية العامة للجمارك - ضابطة شتورة - من توقيف اليات عدة محملة بكميات مهربة من الخضر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك أوقفت شاحنة محملة بفلين البندورة المهرب في العبودية وآليات محملة بالخضار في شتورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.