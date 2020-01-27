الجمارك أوقفت شاحنة محملة بفلين البندورة المهرب في العبودية وآليات محملة بالخضار في شتورة

أوقفت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ - ضابطة ​طرابلس​ - مفرزة ​العبودية​ الحدودية، شاحنة محملة بكميات مهربة من فلين البندورة السورية المهربة، حجزت مع صاحبها واقتيدت الى المركز لاجراء اللازم القانوني في حقها.

كذلك تمكنت قوة من المديرية العامة للجمارك - ضابطة ​شتورة​ - من توقيف اليات عدة محملة بكميات مهربة من الخضر.