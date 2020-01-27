جابر: لمحاولة الإسراع بإتمام البيان الوزاري لأخذ الثقة والعمل

أعلن عضو كتة ​التنمية والتحرير​ النائب ​ياسين جابر​ بأن المطلوب من الحكومة أن تحاول الإسراع في اتمام ​البيان الوزاري​ لأخذ الثقة والعمل السريع لتدارك الأزمات.

وأشار جابر في حديث تلفزيوني إلى "أننا في وسط الإنهيار ونتمنى من الحكومة الإستعجال في الإجراءات للحد التدريجي من ​الأزمة​، كتعيين نواب لحاكم ​مصرف لبنان​، والطلب من فريق عمل مختص لوضع خطط للخروج من الأزمة، إعلان ​مجلس الوزراء​ لملئ الشواغر في مجلس إدارة ​الكهرباء​ و​النفط​ و​المطار​ و​المياه​ وغيرها".

ولفت جابر إلى أن "الأولوية التي يجب على الحكومة أن تعمل على حلها هي مشكلة الكهرباء"، مؤكداً أن عدم الإصلاح سيؤدي إلى ثورة جوع حقيقية داعياً إلى "إنشاء شبكة أمان إجتماعي لأن أكثر من 20% من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر".