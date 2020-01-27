الصحناوي: هناك من يريد تركيع لبنان والسؤال هل سنسمح له بذلك ام لا؟

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نقولا الصحناوي​ الى ان "الهدف انقاذ البلد ولا هم في التمثيل الشيعي او السني او الكاثوليكي، فنحن وقعنا ولم نشعر بعد حجم الوجع رغم كثرة المخاوف، لكن الأكيد أن اليوم أفضل من امس لانه بات لدينا ​حكومة​ وقل عدد الذين يديرونها بعد ان اصبح هناك اكثرية تحكم وافرقاء ذهبوا للمعارضة، وهذا الموضوع له ايجابية".

ولفت الصحناوي في حديث تلفزيوني، الى ان هناك من يريد تركيع لبنان والسؤال هل سنسمح له بذلك ام لا؟، واذا ركعنا كل شيء ينحل. واوضح ان هناك مبادرة لعدم الاستسلام و​المقاومة​، ونحن اليوم لدينا ازمة دولار، وكي نخفف هذا التعلق ب​الدولار​ يجب ان نخفف ​العجز​ بميزان المدفوعات عبر تغيير العادات اليومية وفي الشركات وغيرها. اضاف "يقول جبران خليل جبران "ويلٌ لأمة تأكل مما لا تنتج" ونحن نستورد 85 في المئة من منتوجاتنا، والمبادرة التي نطلقها اليوم هي من وحي هذا الواقع الإنتاجي غير المنطقي والمكلف بنفس الوقت".

وذكر بأن ​قانون الانتخاب​ الأخير أمّن تمثيل صحيح، في بلد معقد ب​الطوائف​ والمصالح وكان خارجاً من 9 سنوات من دون ​انتخابات​، وسمح للاقليات بان تتمثل بدليل حصول ​المجتمع المدني​ على التمثيل في ​المجلس النيابي​.