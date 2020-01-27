انصار الله: تسليم 64 أسيرا من الأطفال كانوا يقاتلون مع الجيش اليمني

تصدى ​الحوثيون​ لهجوم نفذته قوات الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ في محافظة البيضاء، فيما اندلعت مواجهات عنيفة شمال شرقي ​محافظة الجوف​ وفي تعز. وأعلنت جماعة ​أنصار الله​ التابعة ل​عبد الملك الحوثي​، عن تسليم 64 أسيرا من ​الأطفال​ كانوا يقاتلون في صفوف الرئيس اليمني إلى ​ممثلين​ عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة. إضغط للمزيد

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