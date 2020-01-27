أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مصادر في الوفد المرافق له في واشنطن، أن لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان ممتازا،وأن معظم اللقاء خصص لمناقشة الملف الإيراني.
وبحسب المصادر فإن الزعيمين تحدثا عن خطة السلام الأمريكية التي ستطرح غدا، "لكن معظم اللقاء خصص لمناقشة الملف الإيراني. وعلى هذه الخلفية، تحدث رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب عن ضرورة التصدي للعدوان الإيراني وعن الجهود الإيرانية لامتلاك النووي وعن ضرورة مواصلة الضغوط التي تمارس على إيران على جميع الجبهات".
وأضاف المكتب أن نتنياهو وترامب تحدثا أيضا عن "المحكمة الجنائية الدولية والحاجة لمكافحة محاولتها اتهام إسرائيل ودول ديمقراطية أخرى بارتكاب جرائم حرب".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتنياهو: معظم اللقاء مع ترامب تمحور حول الملف الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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