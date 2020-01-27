بومبيو يبلغ عبد المهدي بإصابة شخص جراء الهجوم الصاروخي على سفارة أميركا في بغداد

أبلغ وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، بإصابة شخص جراء الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له سفارة واشنطن في بغداد الأحد. مطالبا السلطات العراقية بـ"الحفاظ على سيادتها بمواجهة هجمات ايران".

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