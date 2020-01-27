سبوتنيك: اللجنة العسكرية الليبية تعقد أول اجتماعاتها خلال أيام في جنيف

أكد مصدر مطلع في بعثة ​الأمم المتحدة​ إلى ​ليبيا​ لوكالة "​سبوتنيك​" أن "اجتماع اللجنة العسكرية الليبية سيعقد في الأيام القليلة القادمة في جنيف"، مشيراً الى أن "اللجنة العسكرية ستعقد في الأيام المقبلة ويجري العمل على ترتيبها".

وأشار المصدر الى أنه "لم يحدد موعد لعقد هذه اللجنة بشكل رسمي يوم 28 كانون الثاني حتى يقال إن اجتماع اللجنة تم تأجيله".