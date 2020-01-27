أكد مصدر مطلع في بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لوكالة "سبوتنيك" أن "اجتماع اللجنة العسكرية الليبية سيعقد في الأيام القليلة القادمة في جنيف"، مشيراً الى أن "اللجنة العسكرية ستعقد في الأيام المقبلة ويجري العمل على ترتيبها".
وأشار المصدر الى أنه "لم يحدد موعد لعقد هذه اللجنة بشكل رسمي يوم 28 كانون الثاني حتى يقال إن اجتماع اللجنة تم تأجيله".
كانت هذه تفاصيل خبر سبوتنيك: اللجنة العسكرية الليبية تعقد أول اجتماعاتها خلال أيام في جنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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