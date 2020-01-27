محمود عباس: ندعو القيادات الفلسطينية لإجتماع طارئ غداً

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القيادة الفلسطينية لاجتماع طارئ غدا الثلاثاء، من أجل مناقشة الإجراءات الفلسطينية في ظل حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول خطة "صفقة القرن".
وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، بأن عباس دعا إلى "عقد اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، وذلك يوم غد الثلاثاء في الساعة السابعة مساء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله".
ويبدأ هذا الاجتماع قبل ساعة واحدة من التوقيت المخطط له لنشر البيت الأبيض فحوى خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن".
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