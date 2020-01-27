محمود عباس: ندعو القيادات الفلسطينية لإجتماع طارئ غداً

دعا الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، القيادة الفلسطينية لاجتماع طارئ غدا الثلاثاء، من أجل مناقشة الإجراءات الفلسطينية في ظل حديث الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حول خطة "​صفقة القرن​".

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، بأن عباس دعا إلى "عقد اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، وذلك يوم غد الثلاثاء في الساعة السابعة مساء، في مقر الرئاسة بمدينة ​رام الله​".

ويبدأ هذا الاجتماع قبل ساعة واحدة من التوقيت المخطط له لنشر ​البيت الأبيض​ فحوى خطة السلام الأمريكية في ​الشرق الأوسط​ والمعروفة باسم "صفقة القرن".