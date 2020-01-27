عبدالمهدي: لتعزيز قوات الأمن العراقية لحماية سفارة واشنطن في بغداد

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تعزيز قوات الأمن العراقية إجراءات حماية سفارة واشنطن في بغداد.
وأشار عبد المهدي أثناء المكالمة، إلى أهمية "تعزيز إجراءات القوات العراقية" المسؤولة عن حماية السفارة الأمريكية "ومتابعة التحقيقات والإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية وتقديم مقترفيها للقضاء"، مشدداً على "أهمية التهدئة في المنطقة واحترام الجميع لسيادة العراق وقراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبذل الجهود البناءة والجدية لتحقيق ذلك".
وبدوره، أبدى بومبيو استعداد الولايات المتحدة الأميركية لإجراء مباحثات جدية بشأن وجود القوات الأميركية في العراق.
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