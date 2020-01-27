سلامي: اميركا فشلت في مواجهة إيران عسكرياً واقتصادياً

أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري ال​إيران​ي، ​اللواء​ ​حسين سلامي​ ان "الذين هددوا قادتنا بالاغتيال سوف يندمون على تهديداتهم بالتأكيد إذا نجوا، وأن الأعداء قد تلقوا جزءا من ردنا المؤلم على اغتيال الفريق ​قاسم سليماني​ وأدركوا إذا فعلوا ذلك، فسوف يتعرضون لضربات ماحقة وشديدة"، مشدداً على ان هذه التهديدات نابعة من "عجز الأميركيين في بقية المجالات، وفشلهم في مواجهة إيران على الصعيد العسكري والاقتصادي معاً، وهذا يكشف فشل حربهم النفسية"، مشيراً الى أن "النظام الأميركي والكيان الصهيوني والأنظمة الحليفة والتابعة لهما في الأساس أنظمة اغتيال، والآن اضطروا بالاعتراف صراحة بهذه الحقيقة".

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