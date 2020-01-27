الداخلية السورية: ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أنها ضبطت طنا ونصف الطن من المواد المخدرة مهربة ضمن سيارة لنقل الخضار في ريف درعا، واصفة إياها بأكبر عملية تهريب في المنطقة الجنوبية.
وأشارت الداخلية السورية في بيان لها أن "الجهات المختصة في حمص ضبطت سيارة شاحنة محملة بمليون و 115 ألف حبة من الكبتاغون المخدرة، بالإضافة إلى كمية أخرى من الحشيش المخدر".
ولفتت كذلك إلى إن "تلك الكميات كانت مخبأة ضمن خزاني الوقود والمياه وأحد إطارات الشاحنة، وذلك في منطقة خربة البطميات شرقي مطار السين".
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