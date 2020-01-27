الداخلية السورية: ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات

أعلنت ​وزارة الداخلية السورية​، أنها ضبطت طنا ونصف الطن من المواد المخدرة مهربة ضمن ​سيارة​ لنقل الخضار في ​ريف درعا​، واصفة إياها بأكبر ​عملية تهريب​ في المنطقة الجنوبية.

وأشارت الداخلية السورية في بيان لها أن "الجهات المختصة في حمص ضبطت سيارة شاحنة محملة بمليون و 115 ألف حبة من ​الكبتاغون​ المخدرة، بالإضافة إلى كمية أخرى من الحشيش المخدر".

ولفتت كذلك إلى إن "تلك الكميات كانت مخبأة ضمن خزاني ​الوقود​ و​المياه​ وأحد إطارات الشاحنة، وذلك في منطقة خربة البطميات شرقي مطار السين".