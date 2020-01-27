الخارجية المصرية: نستعد لاستقبال طائرات الرحمة لمعالجة المرضى اليمنيين

أعلنت ​وزارة الخارجية المصرية​ أن ​القاهرة​ تستعد لاستقبال "طائرات الرحمة" التابعة للأمم المتحدة، قادمة من ​اليمن​، لعلاج المرضى اليمنيين في ​المستشفيات​ المصرية.

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي "في إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني، وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يعاني منها اليمنيون، والمساهمة بتحسين الظروف الإنسانية في اليمن".

وتعتبر ​الأمم المتحدة​، أن اليمن يشكل أكبر أزمة إنسانية في ​العالم​، حيث يواجه 14 مليون شخص خطر الموت جوعا، إلى جانب تكرار تفشي ​الأمراض​ الفتاكة مثل ​الكوليرا​، وارتباط هذه ​الأزمة​ بالنزاع المسلح الدائر في البلاد منذ سنوات.