مقتل 8 أشخاص في حريق بولاية ألاباما الأميركية

اعلن رجال الاطفاء ان حريقا دمر عشرات القوارب الراسية على رصيف نهر في ولاية الاباما جنوب شرق ​الولايات المتحدة​ اوقع ثمانية قتلى. وأكد جين نيكلاوس رئيس الاطفاء في بلدة سكوتسبورو الصغيرة للصحافيين "يمكنني تأكيد وفاة ثمانية أشخاص حتى الان".

وانتشر الحريق بين القوارب التي يقطنها البعض قرب بحيرة غونترزفيل، احد خزانات نهر تينيسي، في ولاية ​ألاباما​.

وتلقى جهاز الإطفاء أول ​اتصال​ للمساعدة بعد منتصف الليل مشيرين إلى حريق طال عدة قوارب في المرسى.

وتظهر الصور المنشورة على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أن اللهب ينتشر في صف كامل من القوارب الراسية على الرصيف.

وقالت ماندي دورهام التي أمضت الليلة في قارب صديقها لشبكة سي بي اس "لقد استيقظنا على الصراخ وأصوات الانفجارات".

وتابعت "رأينا أن كل شيء كان أحمر من خلال النافذة، خلال 20 دقيقة اشتعل الرصيف، كل هذه القوارب فيها خزانات غاز أو بنزين ما يسبب حريقا كبيرا".

وتم نقل العديد من المصابين إلى المستشفى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

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