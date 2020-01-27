الرئيس الصيني: لإتخاذ إجراءات حاسمة "للنصر على العدو"

أعطى الرئيس الصيني شي جين بينغ، أوامره لسلطات البلاد على كل المستويات باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة انتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا"، لتحقيق "النصر على العدو".
وبحسب شبكة التلفزيون المركزي الصينية، فإن بينغ بعث برسالة طالب فيها كل أجهزة الحزب الشيوعي الصيني والكوادر الحزبية كافة "على جميع المستويات بالتوحد اعتمادا على فئات شعبية واسعة لمكافحة الوباء وتحقيق النصر الحاسم على العدو".
وحث شي جين بينغ، السلطات الصينية على "التطبيق الصارم لكل قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني" في التعامل مع أزمة تفشي فيروس "كورونا".
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