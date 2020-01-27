شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أمين مسعود : مشروع المائة عالم يواجه الأفكار التكفيرية والمتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس أمين مسعود ، عضو مجلس النواب عن ثقته فى نجاح مبادرة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخاصة بمشروع المائة عالم، مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك، هو اتجاه هذا المشروع إلى العالمية خاصة بعد إشادة مهاجرى زيان رئيس الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية بجنيف بتجربة مشروع المائة عالم خلال الفترة الماضية، وهو ما يشير إلى أن هذا المشروع سيشهد نجاحا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

وقال " مسعود " فى بيان له اليوم إن مصر تحتاج إلى وجود علماء كبار من أمثال العالم الجليل الشيخ محمد متولى الشعراوى، مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع بنجاح يكفل قيادة مصر للدعوة والفكر المستنير ومواجهة جميع الافكار التكفيرية والإرهابية والمتطرفة على مستوى العالم كله خاصة أن علماء الدين الاسلامى بمصر يحظون بثقة كبيرة لدى جميع شعوب العالم.

وقال النائب أمين مسعود إن الجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم الجماعة الام جماعة الاخوان الارهابية استغلت منذ نشأتها عام 1928 الدعوة الاسلامية أسوأ استغلال وكذبت على المواطنين البسطاء وقامت ببث السموم فى عقول التلاميذ الصغار واصبح هناك بيئة حاضنة للأفكار الارهابية والتكفيرية لهذه الجماعة خاصة بعد استغلال منابر المساجد فى بث سمومها داخل المجتمع المصرى بعد تراجع دور وزارة الاوقاف منذ عام 1928 فى تحرير مساجد الله من مثل هذه الجماعات الارهابية إلى أن جاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والذى لم يتردد لحظة واحدة فى تطبيق شرع الله بتحرير المساجد من جميع من ينتمون للأفكار الارهابية والتكفيرية رغم ان هذا الامر كان من المستحيل تطبيقه لان هذه الجماعات الارهابية بداية قتلها ونهايتها وموتها إكلينيكيا تبدأ من حرمانها من بث سمومها وأفكارها الارهابية والتكفيرية من داخل المساجد.

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وطالب النائب أمين مسعود من الدكتور محمد مختار جمعة فى تحقيق العدالة المطلقة فى مشروع المائة عالم على أن يتم وضع مبادئ وشروط واضحة وتطبق على الجميع وعلى أن يتم التوسع في المشروع ليشمل جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية.