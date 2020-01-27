تفاصيل دقيقة الرعب في بطولة والد طفلة السكة الحديد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - حسام الدين أحمد:

كشف مصدر في هيئة السكك الحديدية بالإسماعيلية تفاصيل مقطع الفيديو المتداول لأب قفز إلى قضبان السكة الحديد لينقذ ابنته أثناء مرور القطار.

أوضح المصدر، لمصراوي، أن الحادثة وقعت ظهر أمس الأحد، داخل محطة قطارات الإسماعيلية، وبدأت أثناء محاولة الطفلة البالغة 12 عامًا المرور أسفل القطار أثناء توقفه، بدلاً من نفق المشاة.

ووفق المصدر، كان الأب يهم بالعبور إلى الجهة الأخرى بالطريقة نفسها، قبل أن يتفاجئ بالقطار يتحرك، فقز في اتجاه ابنته واحتضنها محاولاً الابتعاد بها ناحية الرصيف، ومنعها من الحركة لحين مرور القطار.

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أضاف المصدر أن القطار مر بمحازاة الأب وابنته لمدة تجاوزت الدقيقة، ظل خلالها الأب متمسكًا بابنته في ثبات شديد دون حركة بينما بقيت متشبثة به، موضحًا أن سكون الأب وابنته بينما كان القطار يمر جانبهما أنقذهما من الموت.

كما أشار المصدر إلى أنه فور مرور القطار، وقف الأب واصطحب ابنته إلى الجهة المقابلة من المحطة، واستقلا قطار اكسبريس المتجه إلى محافظة القاهرة، دون تحرير محضر بالواقعة، لافتًا إلى أن والدة الطفلة وشقيقها كانا سبقا الأب والابنة بالسير في النفق المخصص للمشاة.