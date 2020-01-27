التحالف العربي يعلن عن جسر جوي لنقل مرضى اليمن إلى مصر والأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن جسر جوي، لنقل المرضى ضمن جهود التحالف للوقوف مع الشعب اليمني الشقيق.
وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي، بثته "العربية" أن الجسر الجوي سوف ينقل المرضى والمصابون من اليمن إلى مصر والأردن لتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية والأمراض المستعصية.
ومن المقرر أن يتعاون التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، مع منظمة الصحة العالمية لإغاثة المرضى في اليمن.
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