"نصر مبين".. جابر نصار يعلق على حكم حظر النقاب على عضوات تدريس جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء النقاب على عضوات التدريس بجامعة القاهرة انتصار لقرار سبق أن اتخذته إدارة الجامعة تحت رئاسته في سبتمبر عام 2015.

وكتب نصار في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم المحكمة الإدارية العليا تؤيد قرارنا بمنع التدريس بالنقاب الذي إتخذناه في وقت صعب ( سبتمبر 2015 ) وهو ماينسحب أيضا علي قرارنا بمنعه في المستشفيات الجامعية ( فبراير 2016 ) وطبقناه على الجميع وفِي كل الكليات".

وتابع: "هو نصر مبين، ولأول مرة تضع المحكمة الإدارية العليا مبدأً عامًا وشاملاً يتيح للمؤسسات الأخرى سواء تعليمية أو غير تعليمية أن تطبقه".

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وأضاف: "سعيد بهذا الانتصار الذي جاء في وقته، والذي يحاول البعض أن يهيل التراب علي ما أنجزناه وأدركه المجتمع كله، لكل أعداء النجاح لا حرمكم الله من الفشل، ولكل من ساندني ألف شكر وألف تحية".

وفي وقت سابق اليوم، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر علي العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.