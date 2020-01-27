الرئاسة الفلسطينية تدعو لمقاطعة مراسم إعلان "صفقة القرن" الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ)
دعت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، السفراء العرب والمسلمين إلى مقاطعة مراسم إعلان "صفقة القرن" الأمريكية للسلام مع إسرائيل المقررة غدًا الثلاثاء في واشنطن.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "نهيب بالسفراء العرب والمسلمين الذين وجهت لهم دعوات لحضور إعلان صفقة القرن المشؤومة غداً، بعدم المشاركة في هذه المراسم التي نعتبرها مؤامرة تهدف إلى النيل من حقوق شعبنا الفلسطيني وإفشال قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف أبو ردينة "أننا علمنا بأن عددا من سفراء الدول العربية والإسلامية الشقيقة الذين وجهت لهم دعوات رفضوا المشاركة، والشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية يثمنون ويقدرون المواقف المشرفة لهذه الدول تجاه قضيتنا وشعبنا".
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