رئيس وزراء باكستان يعقد اجتماعًا طارئًا بشأن التعامل مع تهديد "كورونا"

أصدر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان توجيهاته إلى الجهات المعنية في بلاده؛ لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، ووضع استراتيجية منسقة وشاملة للتعامل مع تهديد فيروس "كورونا" وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. أنباء الشرق الأوسط.

وطالب خان - بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- بعقد اجتماع طارئ على المستوى الوزاري؛ لمناقشة تهديدات الفيروس، ووضع استراتيجية شاملة للتعامل معها، محذرا من عدم إمكان استبعاد تفشي فيروس كورونا في باكستان، بسبب تواجد عدد كبير من الصينيين في باكستان والسفر المتكرر بين البلدين، ما لم يتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. تهديدات الفيروس، ووضع استراتيجية شاملة للتعامل معها، محذرا من عدم إمكان استبعاد تفشي فيروس كورونا في باكستان، بسبب تواجد عدد كبير من الصينيين في باكستان والسفر المتكرر بين البلدين، ما لم يتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

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