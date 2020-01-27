دبلوماسيون في العراق ينددون بالقوة المفرطة ويدعون لتحقيقات بمقتل متظاهرين

أدان مندوبون من 16 دولة في العراق، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة يوم الاثنين استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة وطالبوا بإجراء تحقيق يعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر تشرين الأول وفقالوكالة رويترز .
وقال المندوبون في بيان مشترك ”رغم تأكيدات الحكومة، تواصل قوات الأمن والجماعات المسلحة استخدام الذخيرة الحية في هذه الأماكن (بغداد والناصرية والبصرة) الأمرالذي يؤدي لسقوط عدة قتلى ومصابين مدنيين، بينما يواجه بعض المحتجين الترهيب والخطف.
ودعا المندوبون العراق لاحترام حرية التجمع والحق في الاحتجاج السلمي وناشدوا حكومة بغداد ”ضمان إجراء تحقيقات يعتد بها وتطبيق المحاسبة عن مقتل أكثر من 500 وآلاف المصابين من المحتجين منذ أول أكتوبر
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