الرئيس التونسي يطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة وسط تواصل المشاورات

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، بالإسراع في تكوين الحكومة في أقرب وقت، ووضع مصلحة المواطن التونسي فوق كل الاعتبارات وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين، المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ بقصر قرطاج، وتناول اللقاء تقدم سير المشاورات المتعلقة بتكوين الحكومة.



وواصل الفخفاخ اليوم، مشاورات تشكيل الحكومة، والتقى في سبيل ذلك الرئيس التونسي ورئيس مجلس نواب الشعب السابق محمد الناصر،

ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس مجلس التحاليل الاقتصادية عفيف شلبي، كما كان له لقاء مع رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي عبد الرحمن الهذيلي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.



واستقبل الفخفاخ أيضًا - بدار الضيافة بقرطاج - مجموعة من الناشطين والجامعيين تضم المسرحية جليلة بكار، ورئيس المركز الثقافي

للفنون والحرف بسمامة عدنان الهلالي، وأستاذ الفلسفة السياسية المعاصرة بالجامعة التونسية منير كشو، ودكتور الآداب بجامعة منوبة وليد الزيدي، والباحث في علم الاجتماع جهاد الحاج سالم.



وكلف الرئيس التونسي في العشرين من يناير الجاري، إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة، بعد فشل الحبيب الجملي مرشح حزب "حركة النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان، ووفقا للدستور فإن الفخفاخ أمامه أقل من شهر لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.