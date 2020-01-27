عباس يدعو القيادة الفلسطينية لاجتماع مع إعلان خطة السلام

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، إلى عقد اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية غدا الثلاثاء فيما سيعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.

في السياق ذاته، أكد عباس التمسك بحل الدولتين على حدود 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أنه "بدون ذلك، لن نقبل أي صفقة".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن وزير الخارجية البريطاني أبلغ عباس أنه "مع استمرار الحديث عن قرب الإعلان عن صفقة القرن الأميركية، نرغب في الاستماع لوجهة نظركم، خاصة أن موقف بريطانيا واضح من حل الدولتين، وكذلك الموقف من الاستيطان والقانون الدولي".

فرد عباس "نحن جاهزون لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، ومستعدون لمفاوضات تشارك فيها الرباعية الدولية وعدد من الدول الأخرى".

يأتي ذلك قبيل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء عن خطته للسلام التي يطلق عليها "صفقة القرن".

وأعن ترامب، في وقت سابق الاثنين، أنه سيعلن الخطة الثلاثاء، مضيفا أن يعتقد بوجود فرصة لخطة السلام.