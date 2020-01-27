هذه هي الدول التي سجلت إصابات مؤكدة بفيروس كورونا

* أصيب بالفيروس نحو ألفي شخص، توفي من بينهم 56، بحسب آخر حصيلة رسمية. كل الضحايا كانوا في منطقة ووهان الصينية، وتوفي 4 خارج هذه المنطقة.

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* سجلت 5 إصابات في هونغ كونغ ذات الحكم شبه الذاتي، بعضهم عاد من زيارة مدينة ووهان.

* في ماكاو؛ سجلت 5 إصابات أيضاً.

* في تايلاند؛ سجلت أول إصابة خارج الصين في 8 يناير (كانون الثاني) الحالي، لامرأة عائدة من زيارة إلى ووهان.

* في أستراليا؛ تأكد وجود 4 إصابات في 25 يناير. الشخص الأول الذي التقط العدوى رجل وصل إلى ملبورن آتيا من ووهان، قبل أسبوع من ذلك. أما البقية فزاروا بدورهم الصين.

* ماليزيا سجّلت 4 حالات، وهم 4 صينيين من ووهان جاءوا ليمضوا عطلة.

* في فرنسا؛ تأكّدت 3 إصابات؛ وهي الأولى في أوروبا. أحد المصابين في بوردو، والآخران في باريس. وكان الثلاثة قد سافروا إلى الصين في الفترة الأخيرة.

* اليابان سجلت 3 حالات؛ الأولى لثلاثيني بعد عودته قبل أيام قليلة من ووهان. وسجّلت حالتان أخريان بعد إجراء اختبارين لشخصين يسكنان في ووهان.

* كوريا الجنوبية سجلت 3 إصابات هي لصينية تبلغ 35 عاماً، وصلت على متن طائرة آتية من ووهان. ولرجلين في الخمسينات يعملان في المدينة الصينية.

* الولايات المتحدة أعلنت عن 3 إصابات مؤكدة، إحداها لثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها إلى مستشفى قريب من سياتل، وأخرى لسيدة وصلت من ووهان وتسكن في شيكاغو. والثالثة لرجل في ولاية كاليفورنيا، كان قد زار ووهان.

* نيبال أعلنت عن أول حالة لدى طالب عاد من الصين.

* كندا تشتبه بإصابة رجل خمسيني في تورونتو، كان عائداً من ووهان.