كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الأوكرانية تحذر من السفر إلى مقاطعة هوبى الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المواطنين

حذرت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين،من السفر غير الضروري إلى مقاطعة هوبى الصينية؛ حيث بدأ تفشي الفيروس التاجي، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وفي بيان، نصحت أوكرانيا المواطنين المسافرين إلى الصين باتخاذ الاحتياطات، بما في ذلك تجنب الاتصال مع الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

كما خططت دول في جميع أنحاء العالم لإجلاء الموظفين الدبلوماسيين والمواطنين من المناطق الصينية التي ضربها فيروس كورونا الجديد، الذي ينتشر بسرعة.

وتتوقع فرنسا إعادة ما يصل إلى بضع مئات من 800 مواطن يعيشون في منطقة ووهان؛ حيث سيتعين على الأشخاص الذين تم إجلاؤهم قضاء 14 يومًا في الحجر الصحي لتجنب انتشار الفيروس في فرنسا.

ومن المتوقع أن تنظم اليابان رحلات مستأجرة، يوم الثلاثاء الماضي، لأي من مواطنيها الذين يرغبون في العودة من ووهان، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر.

وقال قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجى: إنه "تم التأكد من وجود حوالي 430 مواطنًا يابانيًا في مقاطعة هوبي".

وذكر وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس لايا: أن الحكومة الإسبانية تعمل مع الصين والاتحاد الأوروبي لإعادة المواطنين الأسبان من منطقة ووهان.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ستقوم بإجلاء الموظفين من قنصلية ووهان التابعة لها إلى الولايات المتحدة وستقدم عددًا محدودًا من المقاعد للمواطنين الأمريكيين الخاصين على متن رحلة جوية، حيث قال البيان، إن بعض المواطنين العاديين سيكونون قادرين على ركوب "الرحلة الفردية" التي تغادر ووهان في 28 يناير إلى سان فرانسيسكو.

كما قال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن بريطانيا تتحدث مع شركاء دوليين لإيجاد حلول لمساعدة البريطانيين وغيرهم من الأجانب على مغادرة ووهان.

وأضاف وزير الخارجية فرانسوا فيليب شامبان، اليوم الاثنين، ان لدى كندا حوالى 167 مواطنا فى منطقة ووهان، وأن ثمانية أشخاص طلبوا المساعدة القنصلية التى يتم تقديمها، في حين أن الوزير لم يستبعد عمليات الإخلاء المحتملة، إلا أنه لم يشر إلى وجود أي خطط في الوقت الحالي، مضيفًا أنه سيتم تقييم كل طلب قنصلي على أساس "كل حالة على حدة".

وأجرت روسيا محادثات مع الصين بشأن إجلاء رعاياها من مقاطعة ووهان وهوبى، حسبما ذكرت السفارة الروسية في الصين.

كما أقامت الحكومة الهولندية بتقييم طرق اجلاء 20 مواطنا هولنديا من ووهان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء "ANP".

وقالت السلطات في ميانمار، إنها ألغت عملية إجلاء مخططة لـ 60 طالبًا من ماندالاي كانوا يدرسون في ووهان، حيث قال كياو يين مينت، المتحدث باسم حكومة بلدية ماندالاي، لرويترز إن "القرار النهائي" قد اتخذ لإرسالهم مرة أخرى بعد 14 يومًا، بمجرد انقضاء فترة حضانة الفيروس.

