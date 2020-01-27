كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية تعترف بخطئها في تقييم مخاطر فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعترفت منظمة الصحة العالمية، التي تعرضت للانتقاد بسبب تعاطيها مع تفشي الأمراض في السابق، بأنها أخطأت في تقييم مخاطر فيروس "كورونا" القاتل في الصين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت في تقارير، إن الخطر العالمي الذي يمثله الفيروس الجديد "معتدل"، لكن في تقرير جديد صدر في وقت متأخر يوم أمس الأحد، أكدت على أن "الخطر بات مرتفعًا للغاية في الصين، ومرتفع على المستويين الإقليمي والعالمي".

ومع ذلك، فهذا التعديل لا يعني إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية، التي تدعو إليها المنظمة في أسوأ حالات تفشي الأمراض القاتلة، وتستدعي تحركا عالميا أكثر تضافرًا، وفقًا للوكالة.

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وأصاب الفيروس، الذي تم التعرف عليه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية خلال اليوم الأخير من العام الماضي، أكثر من 2800 شخص في جميع أنحاء العالم، وقتل 82 شخصًا في الصين.

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، توجهه إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الإثنين؛ لمناقشة قضية انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة العشرات خلال الأيام الماضية.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، في تغريدة عبر حسابة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أتوجه إلى الصين، لمقابلة المسؤولين الصينيين وخبراء الصحة، لمناقشة قضية انتشار فيروس كورونا، وكيفية مواجهته، أنا ورفاقي في منظمة الصحة العالمية، نريد أن ندرك آخر التطورات في هذا الأمر، لإيجاد طرق أكثر قوة لمواجهة انتشاره".