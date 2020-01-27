كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خوفاً من فيروس كورونا.. بريطانيا تطالب العائدين من الصين بعزل طوعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب وزير الصحة البريطانية مات هانكوك، مساء اليوم الإثنين، من أي مواطن عائد إلى المملكة المتحدة البريطانية من مدينة ووهان الصينية على مدار الأسبوعين الماضيين، أن يقوم "بعزل نفسه والبقاء داخل المنزل؛ خوفًا من انتقال فيروس كورونا الجديد".

هذا وأجرت المملكة المتحدة البريطانية اختبارات طبية على 73 شخصًا؛ للتأكد مما إذا كان أيًا منهم أصيب بالفيروس القاتل، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان، وأودى بحياة العشرات في الصين.

وقال وزير الصحة البريطانية: إننا "نطلب من أي شخص في المملكة المتحدة، عاد من ووهان خلال الأيام الأربعة عشر الماضية، أن يعزل نفسه، وأن يبقى داخل منزله مع تجنب الاتصال المباشر بالآخرين، وننصحه بالتواصل مع مقدمي الخدمة الصحية الوطنية عبر الهاتف"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف هانكوك: "يواصل مسؤولو الصحة العامة في إنجلترا، تعقب الأشخاص الذين وصلوا إلى البلاد من ووهان، وتحديدًا يسعون للوصول إلى 1460 شخصًا".

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وتسبب فيروس كورونا في مقتل ما يزيد على 80 شخصًا في الصين، وأصاب المئات داخل البلاد، منذ ظهوره الشهر الماضي في مدينة ووهان، كما ظهرت حالات إصابة الفيروس في القاتل في بلدان آسيوية أخرى إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الأحد، على أن الفيروس الجديد يختلف عن الأنواع السابقة، ويخشى من تسارع قدرته على الانتشار بين البشر.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وكانت سلطات الصين قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن إندلاع الالتهاب الرئوي غير المعروف في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.