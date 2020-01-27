كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إسبر" يكشف عن تعاون أمريكي - فرنسي لتأمين الملاحة بمضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مساء اليوم الإثنين، بأن "فرنسا تمثل واحدة من أقدم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وإنها واحدة من أقوى 5 جيوش في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع الأمريكي بوزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، في البنتاجون، في وقت سابق من اليوم، حسبما ذكر عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

هذا ونشرت الصفحة الرسمية للوزير الأمريكي، مقطع فيديو، يرصد تاريخ التعاون بين البلدين، الذي يرجع تاريخه إلى عام 1778م، بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، استقلالها عن بريطانيا العظمى.

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وأضاف مارك إسبر: إن "فرنسا قدمت دعمًا كبيرًا للولايات المتحدة الأمريكية، عبر التاريخ"، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تتميز بالنشاط والصداقة، والقيم المشتركة.

وتابع وزير الدفاع الأمريكية: إن هنا رؤى مشتركة بين البلدين في العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية، وخاصة في محاربة الإرهاب حول العالم.

وأوضحت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، أنه تم الاتفاق مع واشنطن على ضرورة التنسيق والتعاون بشأن المهمة البحرية لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، حسبما نقلت بوابة "العين" الإخبارية الإماراتية.

ويذكر أن الحكومة الفرنسية، قد قالت يوم الاثنين الماضي، إن "8 دول أوروبية تدعم مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز"، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى قول الحكومة الفرنسية، إن المهمة البحرية بقيادة أوروبا في مضيق هرمز قد حصلت على مزيد من الدعم السياسي.