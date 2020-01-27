عاجل.. "البنتاجون" ينفي قيام طالبان بأسقاط طائرة في أفغانستان

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مساء اليوم الإثنين، على تحطم طائرة في أفغانستان، نافية أن "تكون حركة طالبان أسقطتها"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وهذه الطائرة تقدم دعمًا لطائرات بدون طيار، ومجهزة بمعدات للاتصالات ذات قيمة مهمة، ونفى مسؤول عسكري كبير وجود أي ضباط أمريكيين كبار على متن الطائرة.

وقال الكولونيل سوني ليغيت، وهو متحدث عسكري أمبركي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تحطمت طائرة أمريكية في ولاية غزنة بأفغانستان، ويجري التحقيق في أسباب تحطم الطائرة، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن ذلك ناجم عن نيران عدوة".

ويذكر أن طالبان، قد أعلنت مساء اليوم، أنها "أسقطت طائرة كانت تقلّ جنودًا أمريكيين في غزنة شرقي أفغانستان"، موضحة أنه "تم قتل كل من كانوا على متن الطائرة وبينهم ضباط كبار".

Advertisements

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، في مقاطعة غزني الشرقية، مضيفة أن سبب التحطم ما زال مجهولا.

وقالت الداخلية الأفغانية، في بيان لها، إن الرحلة 358 تحطمت في منطقة سادوزاي في منطقة ديه ياك التي تسيطر عليها حركة طالبان، بإقلم غزني.

ومن جانبها، نفت الخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، تعرض أي من طائراتها لحادث تحطم، لافتة إلى سلامة جميع رحلاتها، وذلك ردا على ما تم تداوله عن سقوط طائرة أفغانية على متنها 110 شخصا في ولاية غزني، شرقي البلاد.

وأشارت الشركة الأفغانية، إلى إن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الأفغانية أريانا غير صحيح، كل الرحلات الجوية وصلت إلى وجهتها بسلام"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.