كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مندوبو 16 دولة بالعراق ينددون باستخدام العنف ضد المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الإثنين، في نبأ عاجل لها، بأن "مندوبو 16 دولة في العراق بينها كندا وكرواتيا والجمهورية التشيكية وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ينددون باستخدام قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة القوة المفرطة منذ 24 يناير الجاري".

وقال المندوبون: إنه "رغم تأكيدات الحكومة العراقية، فإن قوات الأمن والجماعات المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين". Advertisements

ودعا المندوبون الحكومة العراقية إلى "ضمان تحقيقات يعتد بها في مقتل أكثر من 500 منذ أول أكتوبر الماضي"، وإلى "احترام حق التجمع والاحتجاج السلمي".

وقتل المئات منذ بدء الاحتجاجات التي يعتبرها مراقبون أكبر موجات الاحتجاج منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وأدت الاحتجاجات لاستقالة حكومة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال، مع تعثر مساعي الاتفاق على مرشح جديد لخلافته.

هذا وتشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي، حركة احتجاجات مطلبية، تراجعت في الآونة الأخيرة بعدما اغتالت الولايات المتحدة بطائرة مسيّرة مطلع يناير الحالي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب بغداد، ما أثار موجة غضب لدى فئات واسعة من العراقيين.