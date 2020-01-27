كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخاريجة الإيرانية تصف خطة ترامب للسلام بأنها "أوهام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف وزير خارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الإثنين، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) بأنها "أوهام".

وقال وزير الخاريجة الإيراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بدلاً من صفقة القرن الوهمية، من الأفضل قبول الحل الديمقراطي الإيراني الذي اقترحه المرشد علي خامنئي، استفتاء يقرر بموجبه جميع الفلسطينيين (مسلمين أو يهود أو مسيحيين) مستقبلهم".

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وصرح الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق من مساء اليوم، بأنه سيعلن مساء غدًا الثلاثاء، خطته للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدا على أن العديد من الدول العربية وافقت على هذه الخطة، وأن الجانب الفلسطيني سيطلع عليها غدا.

وذكر الرئيس الأمريكي في تصريحات من البيت الأبيض برفقة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط سيكون بعد ظهر غد الثلاثاء في الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي"، مضيفا "الكثير من الدول العربية وافقت على هذه الخطة، ومن الرائع أن نحقق لها النجاح".

وأضاف ترامب: إن "الفلسطينيين سيطلعون غدا على تفاصيل الخطة، في البداية سيقولون إنهم يرفضونها، لكن هم يتفاوضون بشكل جيد، وهناك فرصة رائعة للتفاوض".