كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 27/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إسرائيل تؤكد قدرتها على إيقاف انتشار فيروس "كورونا" الجديد

صرحت شركة إسرائيلية ناشئة، مساء اليوم الاثنين، بأن لديها القدرة على المساعدة في إيقاف انتشار فيروس "كورونا" الجديد، من خلال شحن الأنسجة المضادة للأمراض.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إن "خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد يكون لديها فرصة للنجاح"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || مؤسسة النفط الليبية تتبرأ من الاتفاق بين "أردوغان والسراج"