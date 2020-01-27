كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: البيت الأبيض سيعلن "خطة السلام" مساء غداً الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إن "خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد يكون لديها فرصة للنجاح"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأضاف الرئيس دونالد ترامب: إن البيت الأبيض سيعلن خطة السلام مساء غداً الثلاثاء، ويجب أن تعجب خطة السلام الفلسطينيين لأنها "جيدة بالنسبة لهم".

وفي نفس الاتجاه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: بأن "خطة ترامب للسلام قد تكون فرصة تاريخية، وخطة السلام في الشرق الأوسط ربما تكون {فرصة القرن}".

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وكان ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أنه يعد خطة للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".