كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلامي: من يهدد قادة إيران بالاغتيال سيندمون إذا فعلوا ذلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، مساء اليوم الإثنين، من يهددون قادة إيران بالاغتيال بأنهم "سيندومون على هذا بالتأكيد إذا بقوا على قيد الحياة".

وقال اللواء حسين سلامي، رداً على التهديد الأمريكي لقادة الحرس الثوري: إن "الذين هددوا قادتنا سوف يندمون على تهديداتهم بالتأكيد إذا نجوا، وأن الأعداء قد تلقوا جزءا من ردنا المؤلم على اغتيال الفريق قاسم سليماني وأدركوا إذا فعلوا ذلك، فسوف يتعرضون لضربات ماحقة وشديدة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.

وأضاف: "ليعلم الأمريكيون والصهاينة وغيرهم، أنهم في حال تهديد قادتنا، فإن أيًا من قادتهم لن يجد ملاذا آمنا"، معتبراً هذه التهديدات نابعة من عجز الأمريكيين في بقية المجالات، موصحاً أنهم "قد فشلوا في مواجهة إيران على الصعيد العسكري والاقتصادي معا، وهذا يكشف فشل حربهم النفسية".

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كما لفت القائد العام للحرس الثوري الإيراني إلى أن "النظام الأمريكي والكيان الصهيوني والأنظمة الحليفة والتابعة لهما في الأساس أنظمة اغتيال، والآن اضطروا بالاعتراف صراحة بهذه الحقيقة".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها، عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواؤ قاسم السليماني، فجر يوم الجمعة الموافق 3 يناير الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وشنت إيران في يوم 8 يناير الجاري، هجومًا صاروخيًا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.