كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الأيرلندي: بريطانيا دائمًا مرحب بها في الإتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر كبير مفاوضي الإتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاراكار، أن الكتلة الموحدة المكونة من 27 دولة –الإتحاد الأوروبي- سوف تعطي المملكة المتحدة تحد صارخ في المرحلة المقبلة من المفاوضات بشأن البريكست، نقلًا عن "ذا جاردين".

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك في دبلن، اليوم الاثنين، قال كلا الرجلين: إن تضامن الاتحاد الأوروبي سيواصل حماية مصالح الأعضاء في محادثات "صعبة للغاية" مع لندن حول صفقة تجارية من المفترض أن تختتم بحلول نهاية هذا العام.

وجاء التحذير المحجّب في الوقت الذي يستعد فيه داونينج ستريت للاحتفال برحيل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

وصرح فارادكار "سنقول وداعا لصديق قديم يشرع في المغامرة"، مضيفاً "نأمل أن ينجح الأمر بالنسبة لهم، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فسيظل هناك دائمًا مقعد لهم على الطاولة".

وسلط بارنييه الضوء على خطر الاضطراب الاقتصادي إذا فشل المفاوضون في التوصل إلى اتفاق، قائلًا: "إذا لم يكن لدينا أي اتفاق، فلن يكون الأمر كالمعتاد والوضع الراهن، وعلينا أن نواجه خطر حافة الهاوية، وخاصة بالنسبة للتجارة".

وجاء إظهار التضامن في أعقاب التعليقات القتالية التي أبداها فارادكار في وقت سابق في مقابلة مع بي بي سي والتي صرح فيها، أن الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يكون له السلطة العليا ضد لندن ويمكن أن يستخدم النفوذ على الصناعة المالية لاستخراج التنازلات بشأن الصيد.

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وقال فارادكار، الذي سعى إلى تذكير الناخبين الأيرلنديين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حملة انتخابية شاقة لحزب فاين غايل الحاكم، إن أيرلندا ترغب في أن تظل صديقة لبريطانيا لكنها ستظل جزءًا من "فريق الاتحاد الأوروبي".

وحذر فارادكار أيضًا من أي محاولة بريطانية للتوصل إلى اتفاق تدريجي مع الاتحاد الأوروبي، وقال إن التوصل إلى صفقة تجارية دائمة بحلول نهاية العام سيكون صعبًا، لذا فإن تمديد فترة الانتقال بعد 31 يناير لا يزال ممكنًا، على الرغم من قرار داونينج ستريت. "لكنها ستكون صعبة للغاية خلال الأشهر القليلة المقبلة، ونحتاج إلى الوصول إلى العمل بسرعة كبيرة في محاولة للتوصل إلى هذه الصفقة التجارية".

وأوضح فارادكار، أن المملكة المتحدة قد تفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري يمنح بنوكها الوصول إلى سوق الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي ما لم توافق على السماح لقوارب الاتحاد الأوروبي بممارسة الصيد في المياه البريطانية.

أصر المتحدث الرسمي لجونسون عندما سئل عن تعليقات فارادكار " أن المملكة المتحدة "ستستعيد السيطرة على مياهها، لقد كنا واضحين بشأن ذلك".

ولكنه لم يستبعد فكرة أن حقوق الصيد يمكن أن تكون ورقة مساومة كجزء من المفاوضات لضمان حصول المملكة المتحدة على صفقة أفضل في مجالات أخرى. وقال "سيكون الأمر متروكًا للمملكة المتحدة لتحديد المصالح الفضلى للمملكة المتحدة التي تصطاد تلك المياه".

وفي تصريحات ربما استهدفت الناخبين الأيرلنديين، الذين أيدوا موقف الحكومة المتشدد في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اتهم فارادكار المملكة المتحدة بأنها أساءت قراءة المرحلة الأولى من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الكثير من الناس في وستمنستر وبريطانيا "لا يفهمون أيرلندا".