الصين تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في بكين

أكدت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الإثنين، على أن تهديد فيروس "كورونا" الجديد أصبح مرتفعا على المستوى الدولي، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلن التلفزيون الصيني الرسمي: "تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في العاصمة بكين".

​هذا وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 81 شخصا، اليوم، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين– 2744 شخصا، ومددت الحكومة الصينية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

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وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية في الصين، يوم أمس الأحد، على أن الفيروس الجديد يختلف عن الأنواع السابقة، ويخشى من تسارع قدرته على الانتشار بين البشر.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات"، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت، وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.