كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 27/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || البرلمان اللبناني يقر موازنة 2020

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بأن مجلس النواب أقر موازنة 2020، حيث صوت 49 نائبا لصالح الموازنة، فيما عارضها 13، وامتنع عن التصويت 8 نواب. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الجيش الليبي: نرد بقوة على اختراقات الميليشيات

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العقيد خالد محجوب، إن قوات الجيش الليبي متمركزة في أماكنها، وتقوم برد أي اختراقات تقوم بها الميليشيات؛ لكون الميليشيات تقوم بخرق وقف إطلاق النار على الدوام على كافة الجبهات؛ لأنها توقعت بوصول مجموعة من المرتزقة السوريين أن تنقلب موازين القوى في المنطقة او تتغير. أخبار عالمية عاجلة اليوم || بريطانيا تسرع من إصدار تأشيرات الدخول للعلماء والباحثين المتميزين

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الاثنين، بأن "المملكة المتحدة ستشرع خلال الشهر القادم في إصدار تأشيرات سريعة للعلماء والباحثين المتميزين، فور إنفصالها عن الاتحاد الأوروبي".

Advertisements