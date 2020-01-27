ضبط محاولة تزوير شهادات المنشأ وارقام الفاتورة لـ(74) سيارة حديثة بطريبيل 'صور'

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط محاولة تزوير شهادات المنشأ وارقام الفاتورة لـ(74) عجلة حديثة بمنفذ طريبيل.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هيأة المنافذ الحدودية /منفذ طريبيل الحدودي تمكنت من ضبط (74) عجلة تم التلاعب في شهادة المنشأ وارقام الفاتورة في معاملاتها الكمركية بأستخدام التزوير بنظام الفوتوشوب".

واضاف ان "عملية الضبط تمت خارج الحرم الكمركي من قبل شعبة البحث والتحري، حيث انه بعد إنجاز معاملاتها داخل المنفذ من قبل الجهات ذات العلاقة بعد تدقيق المعاملات التابعة لها، تبين التزوير في شهادة المنشأ وارقام الفاتورة و ارقام الشواصي عن المعاملات الاصلية وتم ذلك باستقطاع الأختام والتواقيع الأصلية لغرفة تجارة الزرقاء الأردنية ولصقها على المعاملات المزورة".

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واكدت انه "تم إحالة المخالفة وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة الرطبة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق لجان الكشف وشركة التخليص الكمركية".