بالصور.. حريق سيطرة السدرة

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن تفاصيل حادث الحريق قرب سيطرة السدرة بمحافظة البصرة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، انه "بعد ورود اخبار عن وجود حادث اصطدام قرب سيطرة السدرة في البصرة، تم على الفور توجه فرقة اطفاء وانقاذ مع عجلة حوضية من مركز البصرة بامرة العقيد عامر طة ياسين ضابط المركز".

واضافت "تبين الحادث اصطدام (5) عجلات (3)صهاريج محملة بمادة النفتة عدد (2) والثالث محمل بمادة النفط الاسود سعة كل واحد (36) الف لتر وعجلة تريلة محملة بحاويات وعجلة تريلة محملة بمادة الاولية لصناعة الاسمنت مما ادى الى حصول حريق".

وتابعت انه "تم اخماد النيران بوقت قياسي وبمهنية عالية دون توسع الحادث"، لافتة الى انه "تم تعزيز الفرقة بفرق من المراكز القريبة، وتم تشكيل لجنة من مديرية مرور البصرة لمعرفة الاسباب الاضرار البشرية".

واكدت ان "الحادث ادى الى وفاة سائق احدى العجلات".

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