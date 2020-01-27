العمليات المشتركة تعقد مؤتمرا لدعم المنظومة الأمنية والعسكرية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن عقد مؤتمرها الاول لدعم المنظومة الأمنية والعسكرية والتواصل مع الرأي العام.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "عقد المؤتمر الأول لدعم المنظومة الأمنية والعسكرية والتواصل مع الرأي العام، بحضور وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وعدد كبير من المحللين والأكاديميين والمختصين بالشأن الأمني وخلية الإعلام الأمني وخلية الإعلام الحكومي والمركز العراقي للتنمية الإعلامية وعدد من النخب والباحثين".
وأضافت، أن "المؤتمرين ناقش محاور مهمة كانت على جدول اعمال هذا المؤتمر، وجرى استعراض اهم معطيات الواقع الامني والأسئلة الاستفهامية لدى الراي العام وكيفية إدامة التواصل والتنسيق والمتابعة لخلق جسور الثقة وتأمين المعلومات المهمة للمعنيين والمختصين في الراي العام"، مبينة أن "المؤمر اختتم أعماله بتوصيات مهمة والتزامات متبادلة الغاية منها ترسيخ مفهوم الدولة والدفاع عنها وإحاطة المتلقي بالحقائق أول بأول لمكافحة الأخبار الكاذبة والملفقة والشائعات".
وأضافت، أن "المؤتمرين ناقش محاور مهمة كانت على جدول اعمال هذا المؤتمر، وجرى استعراض اهم معطيات الواقع الامني والأسئلة الاستفهامية لدى الراي العام وكيفية إدامة التواصل والتنسيق والمتابعة لخلق جسور الثقة وتأمين المعلومات المهمة للمعنيين والمختصين في الراي العام"، مبينة أن "المؤمر اختتم أعماله بتوصيات مهمة والتزامات متبادلة الغاية منها ترسيخ مفهوم الدولة والدفاع عنها وإحاطة المتلقي بالحقائق أول بأول لمكافحة الأخبار الكاذبة والملفقة والشائعات".
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