عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مرتزقة سوريون يكشفون كيف جندتهم تركيا ونقلتهم لليبيا

الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365

كشف مقاتلون سوريون تفاصيل تدريبهم في تركيا وانتقالهم بعد ذلك إلى ليبيا للقتال بجانب ميليشيات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، وفقَا لما نقله عنهم موقع "أحوال" التركي.

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وقال "عدنان"، قائد عسكري في فصيل معارض سوري، إنه وجد نفسه على الحدود التركية في كيلس في 10 يناير، برفقة 30 من رجاله، تم نقلهم بين عشية وضحاها إلى مطار غازي عنتاب، حيث استقلوا طائرة تجارية تركية، ولفت عدنان وهو قائد في لواء الحمزة أنه "كان في انتظارنا الحراس وصواني الوجبات".

وقال وهو يبتسم: "كانت المرة الأولى التي استقل فيها طائرة، كانت مرعبة، وبعد ثلاث ساعات، وصلنا إلى العاصمة الليبية طرابلس".

وأكد الموقع أن عدنان وصل مع مقاتليه وأسلحتهم وهم جزء من فرقة تتكون من أكثر من 3 آلاف من المرتزقة السوريين، وتدعمهم تركيا.

يأتي ذلك بعد أن قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني والتي تخوض منذ أشهر هجومًا لصد تقدم القوات الشرقية بقيادة خليفة حفتر، الذي تدعمه مصر وروسيا وفرنسا، وباقي الدول العربية.