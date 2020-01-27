شكرا لقرائتكم خبر

كورونا يرعب اليابان ويصل للأردن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم العالم

فيما كشف خبير للصحة العامة أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في الصين اقترب من 25 ألف شخص، أعلنت وزارة الصحة الأردنية أمس حجزها الاحترازي على عامل صيني الجنسية وصل إلى عمان قبل خمسة أيام قادما من مدينة ووهان الصينية.

وأوضح مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة، الدكتور عدنان إسحاق، أن العامل الصيني الذي أدخل إلى قسم العزل بالمستشفى سيبقى تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وسيتم التعامل مع الحالة طبقا للبروتوكول الخاص بالإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا خلو الأردن من المرض. وأبان أن الوزارة احتجزت أمس 3 طلاب أردنيين قدموا من ووهان الصينية، في مستشفى البشير الحكومي بشكل احترازي، للتأكد من سلامتهم، مبينا أن الوزارة جهزت قسما خاصا بالمستشفى بسعة 100 سرير قابلة للزيادة إلى الضعف للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

عدد صادم

وكشف أحد كبار خبراء الصحة العامة أمس عن عدد صادم للمصابين بالفيروس المميت. وقال رئيس كلية الطب في لي كا شينج بجامعة هونج كونج، جابرييل ليونج، إن أبحاث فريقه تشير إلى أنه من المحتمل أن هناك نحو 44 ألف حالة في مرحلة حضانة الفيروس (وهي الفترة بين الإصابة بالفيروس وظهور الأعراض)، وأن 25 ألفا يحملون المرض. وهو رقم أعلى بكثير مما أعلنت عنه الصحة الوطنية الصينية، والمقدر بـ2744 إصابة.

وقال ليونج، الذي يقدم المشورة لحكومة هونج كونج حول الاستعداد لمواجهة المرض، إن فريقه يتوقع أن يستمر عدد الحالات في «التضاعف كل ستة أيام في غياب أي تدخل فيما يتعلق بالصحة العامة»، ووفقا لتقديراته فإن مدينة تشونج تشينج الصينية التي يزيد عدد سكانها على 3 ملايين نسمة سوف تواجه أكبر تفش للفيروس.

وقال إن الأبحاث تشير إلى أن ذروة تفشي المرض سوف تضرب تشونج تشينج قبل نحو أسبوعين من وصول المرض في مدن كبرى أخرى مثل بكين وشنغهاي إلى ذروته في أبريل أو مايو، قبل أن يتراجع في يونيو أو يوليو.

ممنوع الدخول

وفي الوقت الذي أعلنت فيه هونج كونج إصابة 8 حالات بالفيروس الجديد القاتل الذي يعتقد الباحثون أنه نشأ في سوق رطب للخضراوات والفاكهة واللحوم في ووهان، حيث تم بيع لحوم كائنات برية من بينها ثعابين وخفافيش، كشفت الأرقام الرسمية الصينية عن وفاة 80 شخصا، وتأكدت إصابة 2744 في أنحاء الصين، بعد تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، أنه لن يسمح لسكان إقليم هوبي، الذي تقع به مدينة ووهان والأشخاص الذين يتبين أنهم زاروا الإقليم بعد 12 يناير من غير مواطني هونج كونج، بدخول هونج كونج اعتبارا من 27 يناير.

Advertisements

الجزائر توقف رحلاتها

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة عن تأجيل رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس كورونا.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الشركة، أمين أندلوسي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية عن أن قرار تعليق الرحلات سيسري حتى الأسبوع المقبل، موضحا أنه راجع إلى الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات الصينية بسبب فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة في الجزائر عن إجراءات وقائية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية لمواجهة أي خطر محتمل للفيروس.

تخوف ياباني

أبدى خبراء يابانيون تخوفهم من أن يؤدي تفشي فيروس كورونا الجديد بشكل متصاعد في الصين إلى ضرب الاقتصاد الياباني بشكل أكثر ضراوة مما أحدثه تفشي وباء سارس عام 2003.

وأوردت وكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية أنه إذا تراجعت زيارات السياح الصينيين بشكل كبير بالوتيرة نفسها التي تراجعت بها خلال انتشار سارس، والذي استمر لثلاثة أشهر، فقد يتراجع النمو الياباني بمقدار 2%، وفقا لما ذكره الخبير الاقتصادي شوجي تونوتشي في شركة ميتسوبيشي يو إف جي مورجان ستانلي.

وفي حالة استمرار الأزمة لمدة عام كامل فقد يؤدي ذلك إلى تراجع نمو الاقتصاد الياباني بمعدل قدره 45%، حسب تقديرات خبير أبحاث معهد نومورا، تاكاهيد كيوشي.

5 حالات في أستراليا

وأعلنت كبيرة مسؤولي الصحة بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، كيري تشانت، تشخيص إصابة امرأة تبلغ من العمر 21 عاما بفيروس كورونا الجديد، حيث قدمت إلى سيدني من مدينة ووهان الصينية، ليرتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 5 أشخاص، 4 منهم في ولاية نيو ساوث ويلز، وحالة واحدة في ولاية فيكتوريا.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وسط مخاوف متزايدة من انتشار المرض الشبيه بالالتهاب الرئوي من الصين إلى أجزاء أخرى من العالم، على الرغم من تضافر جهود الحجر الصحي.

الأرقام الصينية الرسمية للمصابين بكورونا