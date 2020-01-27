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الرئيس المصري يمنح وسام العلوم لآل الشيخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة

منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى» لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، نظير جهوده الدعوية التي يقوم بها، وسعيه لتجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام داخل المملكة وخارجها، وسعيه الدائم في التصدي للفكر المتطرف.

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سلم الوسام نيابة عن الرئيس السيسي دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي.

وأعرب آل الشيخ عن شكره وتقديره لمصر رئاسة وحكومة وشعبا على ما تبذله من جهود كبيره في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر السلام والوسطية والاعتدال ومواجهة تيارات الغلو والإرهاب والإلحاد والانحلال.

ويترأس آل الشيخ وفد السعودية في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي الذي دعت إليه مصر وبدأ أعماله أمس، تحت عنوان «تجديد الفكر الديني» ويستمر يومين بمشاركة قيادات سياسية ودينية من 46 دولة حول العالم.