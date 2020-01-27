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جرحى واعتقالات في مواجهات أمام مجلس النواب اللبناني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بيروت

أصيب عدد من المتظاهرين اللبنانيين في مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت أمس، قبل انعقاد أولى جلسات مجلس النواب لدراسة وإقرار موازنة عام 2020.

وتجمع عدد من المتظاهرين من كل المناطق اللبنانية قبل الظهر في محيط ساحة النجمة، حيث مقر المجلس النيابي في محاولة للدخول إلى المجلس النيابي، ومنع النواب من الوصول إلى الجلسة.

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وتمكن المتظاهرون من خرق السياج الشائك عند أحد مداخل ساحة النجمة، وحدث رشق بالحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تمكنت من إبعاد المتظاهرين، واعتقلت عددا منهم، وسقط نتيجة ذلك عدد من الجرحى.

واتخذت وحدات من الجيش اللبناني إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسة والفرعية المؤدية إليه لتأمين انعقاد الجلسة.

وانطلقت أولى جلسات مجلس النواب اللبناني أمس لدراسة وإقرار موازنة عام 2020 برئاسة نبيه بري، وحضور النواب ورئيس الحكومة الجديدة حسان دياب والتي تمتد يومين، وغاب عن الجلسة نواب حزب «الكتائب اللبنانية» وحزب «القوات اللبنانية» وعدد من النواب المستقلين، ولم يحضر الوزراء الجدد جلسة دراسة وإقرار الموازنة.