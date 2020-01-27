40 حكما بالمؤبد للمتهم بتفجير ملهى ليلي تركي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - إسطنبول
أفادت وكالة الأناضول التركية بأن الادعاء في مدينة إسطنبول طلب أمس 40 حكما بالسجن المؤبد المشدد للمشتبه به الرئيس في الهجوم الذي وقع بملهى ليلي عام 2017، وتسبب في مقتل 39 شخصا.
وكان ألقي القبض على الأوزبكي عبدالقادر ماشاريبوف بعد أسبوعين من الهجوم على ملهى «رينا» الليلي، والذي وقع بعد قليل من منتصف ليل الأول من يناير 2017 في إسطنبول، أكبر مدن تركيا.
يشار إلى أن المؤبد المشدد هو أقسى عقوبة في تركيا على الإطلاق منذ إلغاء عقوبة الإعدام عام 2002، كما أنه لا توجد فيه فرصة للإفراج المشروط.
وكان تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عن الهجوم على المحتفلين برأس السنة الميلادية، والذي خلف أيضا 79 مصابا.
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