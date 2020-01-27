غارات التحالف تشل حركة الحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الجوف
فيما شلت غارات طائرات التحالف العربي تحركات الميليشيات والعربات والأطقم العسكرية في الجوف وجميع الجبهات، شنت قوات الجيش اليمني هجوما عنيفا على مواقع الانقلابيين في مناطق سائلة الرباح وجبل القرن ونجد الطير وتلال ياسين في جبهة حذران غرب مدينة تعز، وقتلت عددا من عناصر الانقلابيين، بينهم قائد القطاع الغربي بمدينة تعز، المكنى أبوعبدالعزيز، و4 آخرين.
وأكد مصدر محلي اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في جبهتي جبل هان والصياحي غرب تعز، بالتزامن مع اشتباكات في جبهة الكريفات شرق المدينة، بينما قتل مدنيان وأصيب آخرون في قصف حوثي استهدف منطقة المقهاية بالضباب غرب تعز. ولقي 15 حوثيا مصرعهم وجرح آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني بجبهة العقبة شمال شرق الجوف.
وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش تمكنت من إحباط هجوم لميليشيات الحوثي في جبهة العقبة التي شهدت مواجهات عنيفة. وذكرت المصادر أن مدفعية الجيش الوطني كثفت قصفها على مواقع وتمركز الميليشيات، فيما لا تزال المعارك مستمرة في عدد من المواقع.
وتشهد مديرية نهم منذ الأسبوع الماضي مواجهات وصفها مراقبون عسكريون بالعنيفة بين قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث تمكنت القوات اليمنية المشتركة من فرض سيطرتها على محيط معسكر الحساحس الواقع في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، والذي يعد آخر معاقل الانقلابيين في قعطبة، والذي يحده غربا بيت الشرجي وجنوبا حبيل العبدي، وجميعها تتبع إداريا مديرية قعطبة، وبالسيطرة عليه استكملت قوات الجيش تطهير المديرية بالكامل.
مشاهدات يمنية
- نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن: ميليشيات الحوثي تعيش حالة هيستيريا على إثر الهزائم التي تلقتها في جبهات مختلفة، وعقب مقتل أحد مموليها ومشرفيها، قاسم سليماني قائد فيلق القدس.
- قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز: الجيش اليمني لن يتراجع عن هدفه الرئيس، وهو تحرير العاصمة صنعاء وتحقيق النصر ودحر التمرد الحوثي.
- ميليشيات الحوثي تنهب العملة الوطنية من التجار بقوة السلاح.
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