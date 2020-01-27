البنتاغون يؤكد تحطم طائرة في أفغانستان نافيا أن تكون طالبان أسقطتها

أكد مصدر في البنتاغون الأميركي خبر تحطم طائرة أميركية في أفغانستان، وقد نفى المصدر أن تكون طالبان أسقطتها، وأشار المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان، إلى أن "أسباب سقوط طائرتنا في مقاطعة غزني لا تزال قيد التحقيق".
وكان قد أعلن المتحدث بإسم "حركة طالبان" عن "إسقاط طائرة تحمل جنودا أميركيين ولاية غزني وسط أفغانستان"، مؤكدا "مقتل كل من كانوا على متن الطائرة ومن بينهم ضباط كبار".
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