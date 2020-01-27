البنتاغون يؤكد تحطم طائرة في أفغانستان نافيا أن تكون طالبان أسقطتها

أكد مصدر في ​البنتاغون​ الأميركي خبر ​تحطم طائرة​ أميركية في ​أفغانستان​، وقد نفى المصدر أن تكون ​طالبان​ أسقطتها، وأشار المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان، إلى أن "أسباب سقوط طائرتنا في مقاطعة غزني لا تزال قيد التحقيق".

وكان قد أعلن المتحدث بإسم "​حركة طالبان​" عن "إسقاط ​طائرة​ تحمل جنودا أميركيين ​ولاية غزني​ وسط ​أفغانستان​"، مؤكدا "مقتل كل من كانوا على متن الطائرة ومن بينهم ضباط كبار".