الاسد في استقبال لافرنتييف: لدعم لجنة مناقشة الدستور بعيداً عن أي تدخل خارجي

استقبل ​الرئيس السوري​ ​بشار الاسد​ المبعوث الخاص للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ الى سورية ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​ والوفد المرافق. وتناول المجتمعون "الأوضاع في حلب وإدلب في ظل الاعتداءات الارهابية اليومية على المناطق الآمنة، وما تسفر عنه من ​ضحايا​ مدنيين وكان هناك اتفاق على أهمية العمليات التي يقوم بها ​الجيش السوري​ بدعم روسي لوضع حد لهذه الاعتداءات وحماية المدنيين من التنظيمات الإرهابية"، كما تم التطرق الى "العملية السياسية، حيث تم التأكيد على دعم الجانبين لعمل لجنة مناقشة ​الدستور​ بعيداً عن أي تدخل خارجي او تسييس تمارسه بعض القوى يمكن أن يتسبب بتعطيل عملها أو وضع المعوقات أمام استمرار اجتماعاتها".

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