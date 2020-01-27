الطبش: كنا سننسحب من الجلسة لو لم يتبنى دياب الموازنة

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​، في حديث تلفزيوني، ان "موازنة اليوم تعتبر غير دستوية ومناقشتها تعتبر مخالفة للدستور، فمن حيث المضمون هذه ​الموازنة​ أعدت قبل تاريخ واحداث 17 تشرين، وبالتالي كل المعطيات الاقتصادية اصبحت مختلفة عن الحاضر، والموازنة التي اعتمدها ال​حكومة​ السابقة كانت مبنية على دعم المصارف وبالتالي هذا الدعم لم يعد ممكن، ومن ناحية اخرى كانت الاصلاحات مبنية على الشراكة بين القطاعين وهذه الخطة لم تعد قابلة للتنفيذ حالياً".

ولفتت الطبش الى ان "هذه الموازنة لا تتضمن رؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة، وبالطبع لو كان رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ بالحكومة لكان طلب استرداد هذه الموازنة، لمراجعتها وتعديلها، وهذا ما كنا نتوقعه من رئيس الحكومة الحالي ​حسان دياب​، مع العلم ان حكومة دياب لا تملك الثقة الشعبية ولم تاخذ الثقة بعد من المجلس، ولو كان دياب لم يتبنى هذه الموازنة لكنا انسحبنا فوراً"، موضحةً ان "الحريري لم يتوانى يوماً عن تصريف الاعمل واي اصلاحات كان يريد ان ياخذها كانت بحاجة لانعقاد جلسة ل​مجلس الوزراء​، والكل يعلم ان الحكومة لا يمكنها اخذ اي قرار غير تصريف الاعمال".